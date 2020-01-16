Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Месячник патриотизма

«ЧЕСТВУЕМ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ!»

Недавно в Ходжейлийском районе под таким названием состоялось духовно-просветительское мероприятие, посвященное 28-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины.

На организованное в рамках распоряжения Президента Республики Узбекистан "О мерах по подготовке и проведению празднования 28-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины" мероприятие были приглашены матери воинов, выполняющих свой священный долг в различных уголках нашей страны.

Выступившие на нем тепло поздравили матерей с наступающим праздником, выразили искреннюю признательность за воспитание достойных, преданных сыновей Родины. В ходе встречи ее участницы были проинформированы о поддержке государством военнослужащих и их семей, предоставляемых льготах.

— Сегодня меня еще больше охватила гордость за сына, проходящего срочную военную службу. Праздничная атмосфера, царившая на встрече, оставила у нас, матерей, незабываемое впечатление, за что выражаю организаторам искреннюю благодарность, — говорит жительница Ходжейлийского района Гаухар Шарипова.

В ходе мероприятия солдатским матерям были переданы Благодарственные письма и вручены памятные подарки.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.