«ЧЕСТВУЕМ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ!»
Недавно в Ходжейлийском районе под таким названием состоялось духовно-просветительское мероприятие, посвященное 28-летию образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины.
На организованное в рамках распоряжения Президента Республики Узбекистан "О мерах по подготовке и проведению празднования 28-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины" мероприятие были приглашены матери воинов, выполняющих свой священный долг в различных уголках нашей страны.
Выступившие на нем тепло поздравили матерей с наступающим праздником, выразили искреннюю признательность за воспитание достойных, преданных сыновей Родины. В ходе встречи ее участницы были проинформированы о поддержке государством военнослужащих и их семей, предоставляемых льготах.
— Сегодня меня еще больше охватила гордость за сына, проходящего срочную военную службу. Праздничная атмосфера, царившая на встрече, оставила у нас, матерей, незабываемое впечатление, за что выражаю организаторам искреннюю благодарность, — говорит жительница Ходжейлийского района Гаухар Шарипова.
В ходе мероприятия солдатским матерям были переданы Благодарственные письма и вручены памятные подарки.
М.ПИРНАЗАРОВА,
корреспондент ККИА.