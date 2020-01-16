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СУДЬБА АРАЛА — СУДЬБА НАШЕГО БУДУЩЕГО

С целью ознакомления с процессом создания "зеленых насаждений" на высохшем дне Арала, самоотверженным трудом местных работников и представителей всех областей нашей страны, там побывала представительная группа молодежи из числа членов Каракалпакского республиканского совета Союза молодежи Узбекистана.

В ходе поездки они стали свидетелями процессов заготовки и посадки семян саксаула и других культур, сами непосредственно участвовали в них, беседовали с пилотами самолетов, используемых при севе семян.

На отдалении в 200 км в сторону моря дружно и доблестно трудятся работники со всех областей, стоит особо отметить труд механизаторов.

Непосредственно на месте была организована встреча молодежи с советником Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергеновым, Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязовым и Председателем Совета Министров К.Сариевым.

В ходе содержательной встречи излагались суть и значение проводимой здесь масштабной работы, заслушаны конструктивные предложения молодых людей. В юртах и палатках, возведенных на бывшем дне моря, молодые люди пели песни, созвучные с осуществляемой созидательной работой.

— Мы своими глазами увидели поражающий воображение масштаб самоотверженного труда наших соотечественников, — рассказывает лауреат премии "Нихол" С.Аяпов. — Увидели их искреннюю боль за судьбу Арала. В самом деле, судьба Арала — судьба нашего будущего.

ККИА