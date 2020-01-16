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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

9 января этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан сос­тоялась встреча Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязова с делегацией Тяньцзиньской инвестиционной корпорации "Kaiteng Investment Group" во главе с президентом Би Лянем.

Тепло приветствуя гостей, руководитель республики рассказал им о широких возможностях, созданных в нашей стране для иностранных инвесторов и их практических результатах.

Он отметил, что принятие постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Республике Каракалпакстан" от 7 ноября 2019 года имеет огромное значение. В соответствии с постановлением рассматривается ряд проектов, направленных на организацию кластеров совместно с китайскими инвесторами. По инициативе посольства Узбекистана в Китайской Народной Республике, Министерства инвестиций и внешней торговли предусмотрена реализация проекта по организации в Бозатауском и Тахтакупырском районах современного сельскохозяйственного научно-технического парка, в том числе животноводческого кластера на 20 тысяч голов крупного рогатого скота. На встрече обсуждались цели и перспективы данного проекта.

Кроме того, проектом намечены строительство фабрики по производству комбикормов и организация научно-исследовательского центра ветеринарии. В ходе реализации проекта ожидается привлечение 90 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Строительство объектов начнется в марте этого года.

Также в ходе встречи достигнута договоренность о назначении главного научного сотрудника проекта научно-технического сельскохозяйственного парка "Чжунтянь" Ван Вэньцзе советником Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по вопросам животноводства.

В этот же день в Нукусе была учреждена компания вышеуказанной корпорации и открыт расчетный счет в Народном банке.

Гости ознакомились с деятельностью дочернего предприятия фермерского хозяйства "Panaev Farms" в Нукусе — мини-молочного завода "Pana Milk".

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.