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Месячник патриотизма

ЭКСКУРСИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

В нашей стране под девизом "Па­триотизм — гарант национального развития" проходит месячник патриотизма и активно организовываются приуроченные к нему духовно-просветительские мероприятия.

Одно из них недавно прошло в войсковых частях Нукусского гарнизона Северо-Западного военного округа. Мероприятие было организовано сов­местно Каракалпакским республиканским советом Союза молодежи Узбекистана и Нукусским городским отделом по делам обороны. Около 500 молодых людей, съехавшихся со всех районов, а также из города Нукуса, ознакомились с буднями военной службы в частях, условиями, созданными для солдат.

Юные гости побывали в библиотеке, интернет-кабинетах, помещениях по изучению английского языка, физики, математики, артиллерийского дела, военной топографии, инженерно-тактической подготовки, местах подготовки снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, танкистов. Посетили панорамные тренажеры, мини-полигон Нукусского гарнизона.

Кавалеристы вышли с показательными выступлениями.

— Буквально вчера в нашей школе прошла встреча с военнослужащими, — говорит ученица 11 класса общеобразовательной школы №41 города Нукуса Нурсулу Карсыбаева. — И вот сегодня мы у них в гостях. Условия службы и быта солдат здесь на высоком уровне. По объему и качеству впечатляет библиотечный фонд. Я воочию убедилась, что жизнь военнослужащего состоит не только из полигонов, вооружений, военных учений...

В рамках экскурсии были организованы трудовая ярмарка со стороны городского Центра содействия занятости и книжная торговля.

— Я из Амударьинского района, прохожу месячную воинскую службу, — говорит солдат Мобилизационного призывного резерва Сирадж Раджабов. — Имею водительское удостоверение. В ходе трудовой ярмарки я увидел, что есть вакансии водителей в Управлении пожарной безопасности и после службы намерен поступить туда на работу.

Огромный интерес гостей вызвала ремесленническая продукция, в том числе курпачи в технике курак члена Каракалпакского республиканского управления Ассоциации "Хунарманд" Республики Узбекистан Фериды Базарбаевой. Она пригласила девушек на бесплатные уроки с января месяца.

В целом, экскурсия оставила в душах юных граждан неизгладимое впечатление. Думается, она внесла вклад в укрепление чувств любви и преданности Родине.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.