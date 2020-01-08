РАССМОТРЕНО ОКОЛО 70 ОБРАЩЕНИЙ
В Совете Министров Республики Каракалпакстан организован прием граждан, посвященный вопросам решения проблем, препятствующих развитию сферы предпринимательства.
В приеме приняли участие руководители Совета Министров, ответственные работники Торгово-промышленной палаты, государственной налоговой инспекции, соответствующих министерств и организаций.
Выступившие на мероприятии заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б.Хабибуллаев, министр юстиции республики С.Худайбергенов рассказали собравшимся о ходе реализации Указа Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности" от 14 мая 2019 года.
Большинство вопросов на приеме касались объектов незавершенного строительства, подключения к газовым и электрическим сетям, получения банковских кредитов.
— Для развития птицеводства в домашних условиях заключила кредитный договор с "Микрокредитбанком" на 15 миллионов сумов, но вот уже в течение нескольких месяцев не могу получить кредит, — рассказывает С.Турдымамбетова. — После моего обращения были даны соответствующие указания руководителям банка и вопрос должен решиться в январе.
Значительная часть из без малого 70 обращений предпринимателей были решены на месте.
А.ЖИЕМУРАТОВ,
ККИА.