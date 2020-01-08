Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Новые объекты

ДОСТОЙНЫЕ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

Стала доброй традиций пуск в строй объектов различного назначения к празднованию Нового года.

Ряд из них, в частности, здания Центра содействия занятости, цеха по производству хлебобулочных изделий, зал для торжеств на 200 мест, накануне были сданы в эксплуатацию в Муйнакском районе.

Строительство здания Центра содействия занятости начато в июне 2019 года, на что Министерством занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан было выделено более 1 миллиарда 600 миллионов сумов. Двухэтажное здание имеет высокую функциональную способность.

Владельцы общества с ограниченной ответственностью "Аружан Бердигали кызы" из населенного пункта "Шагырлы", получив кредит в Халк банке 50 миллионов сумов и использовав собственные средства в размере 10 миллионов, отремонтировали ранее заброшенное здание и наладили здесь выпуск хлебобулочных изделий. В цеху трудоустроены 7 женщин.

В целях расширения сети общественного питания в районе ООО "Moynaq servis" сдал в эксплуатацию зал для торжеств, или, по-другому, "тойхана", на 200 мест. Здесь также неиспользуемое, пустующее здание было капитально отремонтировано. В новом объекте создано 10 рабочих мест.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.