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Сотрудничество

«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРАВО: КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

В Нукусе по вышеуказанной теме состоялась беседа за "круглым столом" в рамках Совместной программы ООН "Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья".

Мероприятие вела заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, председатель Комитета женщин республики З.Ибрагимова.

Выступившие на "круглом столе" заместитель директора Научно-практического исследовательского центра "Оила" при Кабинете Министров Республики Узбекистан Д.Алимджанова, исполнительный представитель Фонда ООН по народонаселению в Узбекистане, координатор Программы К.Иномходжаев и другие отметили, что вопросы репродуктивного здоровья населения находятся в центре общественного внимания, а 11 марта этого года принят Закон Республики Узбекистана "Об охране репродуктивного здоровья граждан".

Как известно, 12-14 ноября этого года в столице Кении было широко отмечено 25-летие со дня принятия Каирской программы действий. Делегация Республики Узбекистан на данном меро­приятии еще раз подтвердила стремление полностью охватить медицинскими услугами сферу, связанную с обеспечением репродуктивного здоровья населения, реализации задач по репродуктивному праву.

В русле осуществления Совместной программы с 28 октября сего года Фондом ООН по народонаселению и НПИЦ "Оила" совместно с Комитетом женщин Узбекистана в 8 районах Республики Каракалпакстан организованы семинары-тренинги, направленные на повышение квалификации специалистов по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях, проведены опросы для оценки требований местных женщин к получению знаний о репродуктивном здоровье.

В ходе мероприятия были рассмо­трены результаты данного опроса и в соответствии с ними намечены перспективные планы.

Также заслушаны и обсуждены доклады, касающиеся вопросов медицинского обследования до заключения брака, изучения системы проведения мониторингов. Рассмотрены предложения по определению эффективных методов повышения осведомленности населения о сфере репродуктивного права, ВИЧ/СПИД и других заболеваниях, передающихся половым путем.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.