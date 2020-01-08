Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ДЕТЯМ ВРУЧЕНЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОДАРКИ

В канун Нового года на Центральной площади города Нукуса состоялось праздничное представление "Президент­ская Елка".

На нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов тепло поздравил детей и их наставников, воспитателей с наступающим Новым годом.

На праздничное торжество были приглашены воспитанники "Мехрибанлык уйи" №1. В ходе веселого действа с участием Деда Мороза и Снегурочки, героев популярных сказок, детям были вручены Президентские подарки. Мастера искусств республики представили гостям интересную концертную программу.

— Мы постоянно ощущаем заботу и внимание нашего Президента, — говорит воспитанница "Мехрибанлык уйи" Рано Карамова. — Накануне празднования 28-летия Независимости от имени главы государства нам была подарена автомашина "Газель". Ансамбль "Тан гумшалары", в котором состою и я, в ноябре на фестивале одаренных детей в Ташкенте выиграл "Гран-при"...

Такое же праздничное мероприятие прошло в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха, на которое пригласили 90 детей из семей, потерявших кормильца. Им также были преподнесены Президентские подарки. Концерт в исполнении коллектива театра вызвал живой интерес участников.

"Президентская Елка" была организована во всех районах республики.

ККИА