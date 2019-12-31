Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Искусство

ПОДАРОК ТЕАТРА К ПРАЗДНИКУ

Через считанные дни наступит новый, 2020 год. Многие с нетерпением ждут этого самого прекрасного и волшебного праздника, который встречают всей семьей с надеждами на лучшее.

В эти предпраздничные дни творческий коллектив Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха решил продолжить традицию: представить шоу-программу и подарить зрителям свой "Новогодний подарок".

"Карнавальным вальсом" открыли концертную программу заслуженная артист­ка Узбекистана Э.Айтниязова и заслуженный артист Каракалпакстана Д.Хожабергенов. Актеры театра украсили шоу-программу новыми интермедиями, такими, как "Кобальт", "Клиника", "ГАИ", "Талант" и "Кришна", которые подняли настроение зрителям. Зажигательные и ритмичные танцы балетной труппы создали праздничную атмосферу.

— Выступления народной артистки Узбекистана Мырзагуль Сапаевой, заслуженного артиста Узбекистана Максета Утемуратова, заслуженной артистки Каракалпакстана Сарбиназ Аннакуловой и молодых исполнителей оставило у меня хорошее впечатление, — говорит житель Нукуса Гулзада Жумабекова. — Я постоянный зритель "Сауга". А в этот раз артисты театра подготовили новые интермедии, поэтому было интересно и увлекательно. Мы вместе с семьей содержательно провели здесь время.

Режиссеры шоу-программы — заслуженный артист Каракалпакстана Б.Назарымбетов, М.Усенов, художник — Т.Шардеметов, балетмейстер — народный артист Узбекистана А.Шарипов.

Х.Халилаева.