Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

ПУЛЬС ЕГО ТВОРЧЕСТВА

Бахтияр Серекеев — молодой талант­ливый художник нашей республики. Несмотря на возраст (ему всего 29 лет) он прошел богатый творческий путь в изобразительном искусстве.

В его работах зритель видит отражение истории каракалпакского народа, быта предков, уважение народных традиций, любовь к окружающим и природе.

На днях в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени И.В.Савицкого открылась очередная выставка Б.Серекеева под названием "Пульс".

На торжественном открытии выставки выступили директор музея Г.Изентаева, народный художник Каракалпакстана Ж.Лепесов, родные и близкие, которые высказали свои мнения о творчестве художника и пожелали ему успеха в будущей деятельности.

Б.Серекеев родился в 1990 году в городе Нукусе. Любовь к изобразительному искусству появилась у него в раннем детстве. В 2013 году он успешно окончил факультет изобразительного искусства Национального института художеств и дизайна имени К.Бехзода. В 2005 году открылась его первая персональная выставка. Он участвовал в республиканских и международных конкурсах, получая хорошую оценку специалистов. Это вдохновило Бахтияра на новые достижения. В 2013 году принял участие в международном Биеннале. В том же году за серию работ "Моя боль, моя надежда" в конкурсе Учитель и ученик", посвященной теме Арала Б.Серекеев был награжден дипломом, организаторами конкурса выступил Международный фонд экологии и здоровья "Экосан". Подобных конкурсов в творчестве художника немало. Стоит отметить, что в 2014 году в Ташкентском доме фотографии прошла еще одна его персональная выставка.

А на выставке "Пульс" было выставлено около 70 работ Б. Серекеева. В картинах "Аральская трагедия", "Кладбище кораблей" и "Качели Арала" мы видим его боль за экологическую катастрофу. Особого внимания заслуживают его картины "Отец", "Портрет Батыра", "Для мамы", "Аппетит", "Жизнь", "После дождя" и многие другие..

— Он достойный представитель династии художников, — говорит художник Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха Заукы Сайпов. — Его отец — Базарбай Серекеев признанный мастер кисти Каракалпакстана. Свой талант Бахтияр унаследовал от отца. Он очень чутко чувствует изменения окружающей среды, характер человека и явления жизни, которые находят свое место в его картинах.

На сегодняшний день произведения Б.Серекеева получают хорошие отклики у известных искусствоведов и выставляются не только на республикан­ских выставках, но и хранятся в Государственном музее Казахстана, а также в частных коллекциях во многих странах мира.

Х.АСЕНОВА.

На снимке: во время выставки; Б.Серекеев (первый слева) со своими коллегами.

Фото М.Хабибуллаева.