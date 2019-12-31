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ТОП-7 СОБЫТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ В 2019 ГОДУ

ПРОЦЕСС ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛА

В 2018 году, на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение о преодолении последствий Аральской катастрофы, в том числе путем покрытия лесными насаждениями всего высохшего дна Арала.

В целях смягчения пос­ледствий экологической катастрофы, обеспечения экологической стабильности в регионе, в зимне-весенний период 2018-2019 годов защитными лесонасаждениями было покрыто почти 500 тысяч гектаров.

Исходя из накопленного опыта в ближайшие два года зеленым покровом можно будет охватить еще 700 тысяч гектаров.

Руководители нашего государства понимают, что возродить море, к сожалению, невозможно. Речь идет о том, чтобы сделать регион пригодным для жизни. Для этого, в частности, на дне бывшего моря высаживают солеустойчивые виды растений. Главное из них — саксаул. Его корни проникают на несколько метров в глубину, достигают воды и увлажняют почву. Благодаря этому появляется трава, цветы, а потом насекомые, птицы. Экосистема восстанавливается. Корневая система саксаула также закрепляет пески и препятствует песчаным бурям, не дает ветру поднимать пыль в воздух.

ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ В МУЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с правительственной программой по ускоренному комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района, рассчитанной на 2019-2021 годы, в текущем году были сданы в эксплуатацию в райцентре Амфитеатр на 800 мест и Центр государственных услуг, Детская школа музыки и искусства, спортзал, крытый бассейн, реконструированы Центр культуры и стадион, семейная поликлиника в сходе граждан "Бозатау".

В июле обществом с ограниченной ответственностью "Муйнок порлок текс" введено в строй швейное предприятие, на котором создано 350 рабочих мест. Предприятие, оснащенное современным оборудованием, способно производить в год 1 миллион единиц готовой швейно-трикотажной продукции.

В декабре выпустил пробную партию своей продукции Муйнакский рыбоконсервный завод ГУП "Муйнак аква санаат". В целом, у предприятия имеется потенциал выпуска 200 тонн копченой рыбы, 780 тонн фарша, 400 тонн филе, 9 миллионов штук консервов в год.

— Изменения, происходящие в Муйнаке, ваши глаза, полные чувством удовлетворенности жизнью, очень радуют меня. Это результат нашей работы, проводимой с выездом в самые отдаленные районы. Если кто-то сомневается в наших реформах, пусть приедет в Муйнак, чтобы увидеть это воочию, — сказал Президент.

ОБРАЗОВАНИЕ БОЗАТАУСКОГО РАЙОНА

В ходе исторической поездки Президента нашей страны Шавката Мир­зиёева в Каракалпакстан 20-21 августа этого года было выдвинуто предложение о воссоздании Бозатауского района, воспринятое населением республики с огромным воодушевлением и радостью.

В результате было принято постановление Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан от 4 сентября 2019 года "Об образовании Бозатауского района Республики Каракалпакстан". В состав района вошли территории поселкового схода граждан "Бозатау", сельских сходов граждан "Кусханатау", "Еркиндарья", "Аспантай" Кегейлийского района и сельского схода граждан "Кок-су" Чимбайского района, общей площадью 2035,44 кв.км.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЯТИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ КАРАКАЛПАКСТАНА

Во время вышеупомянутого пребывания главы государства в нашей республике им предложено пять приоритетных направлений по дальнейшему развитию Каракалпакстана.

Первое направление заключается в развитии промышленности, организации крупных и малых производств во всех отраслях.

Второй приоритет — соз­дание благоприятных условий для бурного развития предпринимательства и оказание бизнесу всемерной поддержки.

Широкое внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве, увеличение объемов производства, повышение урожайности и расширение ассортимента продукции определены в качестве третьего приоритетного направления.

Четвертое предусматривает создание современной, удобной для производства и населения инфраструктуры.

Принятие всеобъемлющих мер для повышения уровня и качества жизни населения Приаралья обоз­начено пятым приоритетом.

Также даны рекомендации по ориентированию каждого района и города на определенную отрасль с учетом их специфики и возможностей.

Так, Караузякский район будет специализирован на производстве строительных материалов, Берунийский, Ходжейлийский, Нукусский районы — на плодоовощеводстве, Тахтакупыр — животноводстве, Шуманай — птицеводстве, Элликкала — виноградарстве и туризме, Муйнак — рыбоводстве и животноводстве, Кегейли — животноводстве, переработке солодки и на бумажной промышленности, Канлыкуль — выращивании бобовых и риса.

Признана целесообразность ориентирования потенциала Кунградского района на нефтехимическую промышленность и животноводство, Чимбайского района — на выращивание и переработку солодки, Турт­куля — производство стекольной и продовольственной продукции, Амударьинского района — садоводство, текстильное и шелковое производство, города Нукуса — на фармацевтику и электротехнику, а также превращения Тахиаташского района в промышленную зону.

ПРОВЕДЕНИЕ В НУКУСЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ПРИАРАЛЬЕ — ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ"

24-25 октября в Нукусе под эгидой ООН прошла Международная конференция "Приаралье — зона экологических инноваций и технологий".

В конференции приняли участие спецпредставитель Генерального Секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии д ля Центральной Азии Н.Герман, спецпредставитель ЕС по ЦА П.Буриан, помощник Генсека ООН, спецсоветник администратора ПРООН А.Дьейе, постоянный координатор ООН в Республике Узбекистан Х.Фрейзер, постоянный координатор ПРООН в Узбекистане М.Димовска, а также представители дипломатического корпуса, международных организаций, международных финансовых институтов, зарубежные эксперты, представители зарубежных СМИ.

На конференции прошла презентация и обсуждение проекта Конвенции "Приаралье — зона экологических инноваций и технологий". В рамках мероприятия были организованы заседания по привлечению иностранных инвестиций, внедрению экологически чистых энерго- и водосберегающих технологий на основе принципов "зеленой экономики", развитию экотуризма.

По итогам конференции был подписан Меморандум о взаимопонимании между Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию и Европейской экономической комиссией ООН.

ОТКРЫТИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ШКОЛЫ В НУКУСЕ

В декабре в Нукусе состоялось торжественное открытие Президентской школы.

Обучение в школе будет вестись на английском языке по программе STEAM и учебному плану, разработанному с участием зарубежных специалистов. Математика, физика, химия, биология, информационные технологии и иностранные языки будут преподаваться углубленно с использованием передовых методик обучения.

— И преподавательский, и ученический контингент школы должны быть самыми образцовыми, — сказал Президент. — Здесь наряду с предоставлением глубоких знаний должны прививаться духовность, чувство патриотизма. Следует сформировать в каждом районе базовые детские сады и школы, чтобы сюда приходили дети с большим багажом знаний. Все это повысит общий уровень, содержание обучения, изменит образовательную среду.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН М.ЕРНИЯЗОВУ ПРИСВОЕНО

ЗВАНИЕ "ЎЗБЕКИСТОН ҚАҲРАМОНИ"

Указом Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2019 года за выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, упрочения ее международного авторитета, обеспечения процветания Родины и благополучия жизни народа, инициативность и усердие в процессе осуществляемых в последние годы динамичных и коренных реформ, самоотверженный труд в реализации интересов государства и народа, многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни страны, Председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мусе Тажетдиновичу Ерниязову присвоено звание "Ўзбекистон қаҳрамони" с вручением высшего знака — медали "Олтин юлдуз".

К.РЕЙМОВ,

главный редактор газет

"Еркин Каракалпакстан" - "Вес­ти Каракалпакстана".