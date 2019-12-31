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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА»

Не состоявшемся в Нукусе Каракалпакском республиканском этапе национального конкурса "Женщина года-2019" приняли участие 113 претенденток из города Нукуса и районов, победительницы по 11 номинациям удостоились путевок на финальный этап в Ташкенте.

Авторитетное жюри конкурса обращало внимание на качество подготовленных документов, соответствие участниц условиям номинаций, трудовым достижениям, внесенным ими новшеств в процесс работы, а также на культуру речи, внешний вид.

Особо оценивались видеоролики, посвященные роли номинанток в семье и обществе, благотворительной помощи малообеспеченным семьям, женщинам с ограниченными возможностями.

В Каракалпакском государственном театре юных зрителей состоялась торжественная церемония награждения победителей. В номинации "Самая активная женщина-просветитель года" не было равных старшему преподавателю Нукусского государственного педагогического института Бахтыгуль Арзиевой, далее перечисляем название номинации и победительницу: "Самый лучший работник ЗАГСа года" — заведующая Нукусским городским отделом ЗАГС Салтанат Пирназарова, "Самый активный пропагандист здорового образа жизни года" — председатель Тахиаташского районного совета профсоюзов работников образования и культуры Узбекистана Саёра Бекимбетова, "Самый активный работник сферы правоохранительных органов по работе с женщинами года" — старший инспектор отдела внутренних дел №4 города Нукуса, майор Турсынай Карлыбаева, "Активный журналист года по освещению реформ, связанных с женщинами" — ответственный секретарь газеты "Шымбай хауазы" Саёра Даутова, "Преданность своей профессии" — главный специалист Нукусского городского комитета женщин Жупаргуль Шарафатдинова, "Самая передовая женщина-предприниматель года" — директор предприятия "Barno textile plus" Улбосын Аннабаева, "Самая передовая женщина-фермер года" — фермер фермерского хозяйства "Парауан дала Караузяк" Лейла Монтаева, "Самый активный специалист махалли года" — специалист махаллинского схода граждан "Гулистан" Тазагуль Бекимбетова, "Самая лучшая творческая женщина года" — ведущий специалист Ходжейлийского районного комитета женщин Гульнара Нурымбетова, "Ученая-инициатор инновационных идей" — доцент Каракалпакского государственного университета, руководитель первичной организации Комитета женщина Инжаим Сейтназарова.

Все они получили путевки на финальный этап.

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, председатель Комитета женщин республики З.Ибрагимова.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.