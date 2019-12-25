НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ
Ремесленники как отдельные представители предпринимательской деятельности, производящие высокохудожественные изделия народно- и декоративно-прикладного искусства занимают особое место в экономике страны.
Их мастерство, исходящее из глубины веков и дошедшее до наших дней от предков, позволяет производить изделия, востребованные сегодня и они сохраняют эту соединительную нить с людьми предыдущих эпох, одновременно демонстрируя самобытность каждого народа нашей многонациональной страны.
С целью дальнейшего развития института ремесленничества и поддержки народных мастеров в последние годы совершенствуется нормативно-правовая база, предусматривающая льготы, а также открывающая широкие возможности для этой категории предпринимателей. Новый импульс развитию ремесленничества придает постановление Президента страны "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и поддержке ремесленников" от 28 ноября 2019 года. На основе одобренных предложений заинтересованных организаций, Министерства культуры и Комитета по развитию туризма Узбекистана решено провести специализацию регионов страны по основным направлениям ремесленничества и закрепить за ними дипломатические представительства за рубежом, которые будут способствовать продвижению продукции узбекских мастеров за пределами страны. Некоторые послабления приняты и для мастеров.
Начальник Каракалпакского республиканского управления Ассоциации "Хунарманд" Республики Узбекистан Дильфуза Алламбергенова рассказывает о возможностях для каракалпакских ремесленников, предоставляемых постановлением уже с начала следующего года. Сегодня в регионе 4691 зарегистрированный член ассоциации, среди которых 1335 человек мастера-усто, остальные — их ученики. Принимаемые меры по развитию ремесленничества в прошлые годы способствовали вливанию новых сил в сферу. К примеру, по сравнению с прошлым годом, в нынешнем году их количество увеличено в 4,5 раза.
Как отмечено в постановлении, на диппосольства за рубежом возлагается обязанность по всестороннему практическому содействию в презентации и реализации продукции ремесленников. С этой целью будут созданы в городах дислокации дипломатических представительств торговых домов и магазинов изделий национального ремесленничества.
Еще одним важным пунктом постановления является внедрение Национального каталога мастеров народно-прикладного искусства и ведение Реестра ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма. В первый — войдут победители или лауреаты международных выставок, других авторитетных мероприятий, имеющие рекомендации деятелей искусств, науки и академиков соответствующей отрасли, удостоенные почетного звания "Халк устаси". В реестр Государственным комитетом по развитию туризма Узбекистана будут занесены мастера, ведущие деятельность на условиях аренды либо в собственных мастерских по адресу турмаршрута, выставляющие свою продукцию в галереях, ремесленных магазинах и т.д.
Важным моментом для народных мастеров — индивидуальных предпринимателей, которые будут включены в национальный каталог или реестр ремесленников, является и сокращение единого налогового платежа с 4 процентов до 2, при условии, если размер их выручки, поступившей от реализации продукции в течение календарного года составит более 100 млн. сумов, но не более 1 млрд. сумов. Для всех же ремесленников, которые вновь проходят государственную регистрацию, размер государственной пошлины для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности сокращен вдвое. Распространен порядок оплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Узбекистана для всех ремесленников, осуществляющих свою деятельность в первые два года, в размере 50 процентов от установленной ставки.
Открываются возможности за счет кредитных средств не только приобретать оборудование, запчасти и сырье для нужд производства, как раньше, но также для организации центров развития ремесленничества и школ "Уста-шогирд", строительства домов-музеев и мастерских либо приобретения для этих нужд зданий. Отмечено в постановлении, что в регионах будут созданы специальные торговые точки для реализации ремесленной продукции и популяризации ее.
Д.Алламбергенова надеется, что подобные мероприятия послужат популяризации и продвижению на внешний рынок изделий ремесленников Каракалпакстана. Самобытные предметы искусства Востока, к которому большой интерес в мире сегодня, могут пополниться каракалпакской вышивкой, коврами, изделиями резчиков по дереву и ювелиров, а также других мастеров и найти свое достойное место в современном мире.
И.ПЕТРУШИНА