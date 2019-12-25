Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ

Ремесленники как отдельные представители предпринимательской деятельности, производящие высокохудожественные изделия народно- и декоративно-прикладного искусства занимают особое место в экономике страны.

Их мастерство, исход­ящее из глубины веков и дошедшее до наших дней от предков, позволяет производить изделия, востребованные сегодня и они сохраняют эту соединительную нить с людьми предыдущих эпох, одновременно демонстрируя самобытность каждого народа нашей многонациональной страны.

С целью дальнейшего развития института ремесленничества и поддержки народных мастеров в последние годы совершенствуется нормативно-правовая база, предусматривающая льготы, а также открывающая широкие возможности для этой категории предпринимателей. Новый импульс развитию ремесленничества придает постановление Президента страны "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и поддержке ремесленников" от 28 ноября 2019 года. На основе одобренных предложений заинтересованных организаций, Минис­терства культуры и Комитета по развитию туризма Узбекистана решено провести специализацию регионов страны по основным направлениям ремесленничества и закрепить за ними дипломатические представительства за рубежом, которые будут способствовать продвижению продукции узбекских мастеров за пределами страны. Некоторые послабления приняты и для мастеров.

Начальник Каракалпакского республиканского управления Ассоциации "Хунарманд" Республики Узбекистан Дильфуза Алламбергенова рассказывает о возможностях для каракалпакских ремесленников, предоставляемых постановлением уже с начала следующего года. Сегодня в регионе 4691 зарегистрированный член ассоциации, среди которых 1335 человек мастера-усто, остальные — их ученики. Принимаемые меры по развитию ремесленничества в прошлые годы способствовали вливанию новых сил в сферу. К примеру, по сравнению с прошлым годом, в нынешнем году их количество увеличено в 4,5 раза.

Как отмечено в постановлении, на диппосольства за рубежом возлагается обязанность по всестороннему практическому содействию в презентации и реализации продукции ремесленников. С этой целью будут созданы в городах дислокации дипломатических представительств торговых домов и магазинов изделий национального ремесленничества.

Еще одним важным пунктом постановления является внедрение Национального каталога мастеров народно-прикладного искусства и ведение Реестра ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма. В первый — войдут победители или лауреаты международных выставок, других авторитетных мероприятий, имеющие рекомендации деятелей искусств, науки и академиков соответствующей отрасли, удостоенные почетного звания "Халк устаси". В реестр Государственным комитетом по развитию туризма Узбекистана будут занесены мастера, ведущие деятельность на условиях аренды либо в собственных мастерских по адресу турмаршрута, выставляющие свою продукцию в галереях, ремесленных магазинах и т.д.

Важным моментом для народных мастеров — индивидуальных предпринимателей, которые будут включены в национальный каталог или реестр ремесленников, является и сокращение единого налогового платежа с 4 процентов до 2, при условии, если размер их выручки, поступившей от реализации продукции в течение календарного года составит более 100 млн. сумов, но не более 1 млрд. сумов. Для всех же ремесленников, которые вновь проходят государственную регистрацию, размер государственной пошлины для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности сокращен вдвое. Распространен порядок оплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Минис­терстве финансов Узбе­кистана для всех ремесленников, осуществляющих свою деятельность в первые два года, в размере 50 процентов от установленной ставки.

Открываются возможности за счет кредитных средств не только приобретать оборудование, запчасти и сырье для нужд производства, как раньше, но также для организации центров развития ремесленничества и школ "Уста-шогирд", строительства домов-музеев и мастерских либо приобретения для этих нужд зданий. Отмечено в постановлении, что в регионах будут созданы специальные торговые точки для реализации ремесленной продукции и популяризации ее.

Д.Алламбергенова надеется, что подобные мероприятия послужат популяризации и продвижению на внешний рынок изделий ремесленников Каракалпакстана. Самобытные предметы искусства Востока, к которому большой интерес в мире сегодня, могут пополниться каракалпак­ской вышивкой, коврами, изделиями резчиков по дереву и ювелиров, а также других мастеров и найти свое достойное место в современном мире.

И.ПЕТРУШИНА