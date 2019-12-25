Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:20:44, 25.12.2019
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  РЕМЕСЛЕННИКОВ

 Ремесленники как отдельные представители  предпринимательской деятельности, производящие высокохудожественные изделия народно- и декоративно-прикладного искусства занимают особое место  в экономике страны.

Их мастерство,  исход­ящее из глубины веков и дошедшее до наших дней от предков,   позволяет производить  изделия, востребованные  сегодня и  они  сохраняют  эту соединительную  нить с  людьми  предыдущих эпох, одновременно демонстрируя самобытность каждого народа нашей многонациональной страны.

С целью дальнейшего развития института ремесленничества  и поддержки народных мастеров в последние годы совершенствуется нормативно-правовая база, предусматривающая льготы,  а также открывающая широкие возможности  для  этой категории предпринимателей.  Новый импульс развитию ремесленничества придает постановление Президента страны "О дополнительных мерах  по дальнейшему развитию ремесленничества  и поддержке ремесленников" от 28 ноября 2019 года. На основе одобренных предложений  заинтересованных организаций, Минис­терства культуры  и Комитета по развитию туризма Узбекистана решено  провести специализацию  регионов страны  по основным направлениям ремесленничества  и закрепить  за ними дипломатические представительства за рубежом, которые будут способствовать  продвижению  продукции узбекских мастеров  за пределами страны.  Некоторые послабления приняты и для мастеров.  

Начальник  Каракалпакского республиканского управления  Ассоциации "Хунарманд" Республики Узбекистан  Дильфуза Алламбергенова   рассказывает  о  возможностях для каракалпакских ремесленников,  предоставляемых постановлением уже с начала следующего года.  Сегодня в регионе  4691 зарегистрированный член ассоциации, среди которых  1335 человек  мастера-усто,  остальные — их ученики.  Принимаемые  меры по развитию ремесленничества в прошлые годы способствовали вливанию новых сил в сферу. К примеру, по сравнению с прошлым годом, в нынешнем году их количество увеличено в 4,5 раза.

Как отмечено  в постановлении,   на диппосольства за рубежом возлагается  обязанность по всестороннему  практическому содействию  в презентации и реализации продукции ремесленников.  С этой целью  будут созданы в городах дислокации  дипломатических представительств торговых домов и  магазинов  изделий  национального ремесленничества.

Еще одним  важным пунктом постановления  является внедрение Национального каталога мастеров  народно-прикладного искусства и ведение Реестра  ремесленников, ведущих деятельность в сфере туризма.  В первый — войдут  победители или лауреаты  международных выставок, других авторитетных мероприятий, имеющие рекомендации  деятелей искусств, науки и академиков соответствующей отрасли,  удостоенные  почетного звания "Халк устаси".   В реестр  Государственным комитетом по развитию туризма  Узбекистана будут  занесены мастера, ведущие деятельность на условиях  аренды  либо в собственных мастерских по адресу турмаршрута, выставляющие свою продукцию в галереях,  ремесленных магазинах и т.д.

Важным моментом  для народных мастеров — индивидуальных предпринимателей, которые будут включены в национальный каталог или реестр ремесленников,   является и  сокращение единого налогового платежа  с 4 процентов до 2, при условии, если размер  их выручки, поступившей от реализации продукции  в течение календарного года  составит более 100 млн. сумов, но не более 1 млрд. сумов.  Для всех же ремесленников, которые вновь проходят государственную  регистрацию, размер государственной пошлины  для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности сокращен вдвое.  Распространен порядок  оплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Минис­терстве финансов Узбе­кистана  для всех ремесленников, осуществляющих свою деятельность в первые два года,  в размере 50 процентов от установленной ставки.

Открываются возможности   за счет кредитных средств  не только приобретать оборудование, запчасти и сырье для нужд производства, как раньше, но также  для организации центров развития ремесленничества и  школ "Уста-шогирд", строительства домов-музеев и мастерских либо приобретения для этих нужд  зданий. Отмечено в постановлении, что    в регионах будут созданы специальные торговые точки для реализации ремесленной продукции и популяризации ее.

Д.Алламбергенова надеется, что  подобные мероприятия  послужат  популяризации и продвижению на внешний рынок изделий ремесленников Каракалпакстана. Самобытные  предметы искусства Востока, к которому большой интерес в мире сегодня,  могут пополниться  каракалпак­ской вышивкой,  коврами, изделиями  резчиков по дереву и ювелиров, а также других мастеров и найти свое достойное место в современном мире.

И.ПЕТРУШИНА

 

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