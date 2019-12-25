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Постановление и его исполнение

РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Весной уже заканчивающегося года Постановлением Президента Республики Узбекистан была организована деятельность Агентства по развитию рынка капитала, которое является правопреемником Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Сегодня Агентство — это уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и деятельности по организации лотерей, а также развитию корпоративного управления в республике. Об этом будет наша беседа с управляющим Территориальным управлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Каракалпакстан Темирбаем Ганиевым:

— На сегодня в Каракалпакстане ведут свою деятельность 20 акционерных обществ с уставным фондом в 84,8 млрд.сумов. За девять месяцев инвестиционными брокерами на торгах вне биржи зарегистрирована 61 сделка на общую сумму в размере 638,4 млн. сумов.

Мы уделяем особое внимание проведению учебных семинаров для предпринимателей с участием квалифицированных специалистов в этом деле, которые так важны, особенно на первых порах становления Агентства. Реагируем на все поступающие обращения, на которые стараемся давать своевременные ответы. Выявляем случаи противоправных действий со стороны должностных лиц акционерных обществ. Так, в отношении трех из них на основе полученной информации подготовлены и переданы в правоохранительные органы материалы для принятия решения.

Сегодня Агентство совместно с министерствами, городским и районными хакимиятами, предприятиями и организациями принимает соответствующие меры для организации нового акционерного общества.

В настоящий момент совместно с заинтересованными минис­терствами и ведомствами заканчивается разработка, на мой взгляд, очень важного документа — Стратегии развития рынка капитала на основе изучения передового зарубежного опыта и всестороннего обсуждения с международными финансовыми институтами и экспертами. Она, в частности, будет предусматривать меры по обеспечению слаженного функционирования и развития всех сегментов финансового рынка с целью максимального удовлетворения инвестиционных потребностей населения, предпринимателей и экономики. Будут созданы равные условия и свобода предпринимательской деятельности для всех участников рынка капитала, в том числе иностранного, и формирование на этой основе здоровой конкурентной среды и т.п.

Защита прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг является одной из главных задач Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан. Несмотря на существенное усиление в последние годы защиты прав миноритарных инвесторов путем расширения прав и роли акционеров в принятии ключевых корпоративных решений, уточнения структур собственности и контроля, а также повышения корпоративной прозрачности, существующие условия для ведения бизнеса в Узбекистане все еще не соответствуют в полной мере требованиям международных норм и стандартов в данной сфере. В этой связи, в целях обеспечения подлинной защиты прав акционеров, в том числе миноритарных, Агентством по развитию рынка капитала был разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров". Он будет способствовать дальнейшему улучшению корпоративного управления в акционерных обществах, а именно повысит защищенность прав и законных интересов акционеров путем дальнейшего совершенствования законодательства в сфере корпоративного управления и исключения норм, не отвечающих современным условиям развития.

В настоящее время в Узбекистане осуществляется широкий комплекс мероприятий, направленный на формирования институциональных основ интеграции национальной экономики в мировой рынок капитала. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. в стране развитию фондового рынка как альтернативного источника привлечения капиталов и размещения свободных ресурсов предприятий, финансовых институтов и населения придается особое значение.

Сегодня фондовый рынок страны находится на своем начальном этапе. Для его развития, в первую очередь, необходимо проводить среди населения разъяснительную работу. По мнению аналитиков, фондовый рынок для юридических и физических лиц, то есть для инвесторов и населения является своеобразным источником прибыли в отличие от банковских кредитов.

Записала М.ТУРАЕВА