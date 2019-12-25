Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

С появлением большого количества и развитием различного рода производств, поставляющих населению продукцию, и повышением объемов экспорта все большего внимания требуют вопросы ее качества и соответствия международным стандартам, а также модернизации имеющихся испытательных и калибровочных лабораторий.

Потому особенно своевременным стало постановление Президента Республики Узбекистан "О дальнейшем совершенствовании системы оценки соответствия и развитии комплекса испытательных лабораторий в Республике Узбекистан".

По принятому документу с 1 января 2020 года "Республиканский центр испытаний и сертификации" Агентства "Узстандарт" преобразуется в госпредприятие "Узбекский центр научных испытаний и контроля качества" ("UzTest"). Вместо региональных центров испытаний и сертификации появятся филиалы "UzTest" (их перечень определен), а в системе оценки соответствия показателям качества и безопасности продукции начнут действовать новые правила.

Как поясняет начальник отдела внедрения системы менеджмента ГП "Каракалпакский центр испытаний и сертификации", эксперт-аудитор Бахадыр Сапаров, на базе ликвидируемого Центра будут действовать лаборатории, испытывающие показатели качества и безопасности пищевой и сельскохозяйственной, а также химической продукции. По новым правилам, с начала следующего года аккредитованные испытательные лаборатории будут проводить испытания продукции на основе программ испытаний, размещенных на официальном сайте Агентства "Узстандарт". В частности, будет проводиться анализ пищевой продукции на содержание жира, содержание сахара, редуцирующих веществ, токсичные элементы, пестициды, а также качественные показатели пищевых продуктов. Лаборатории ГП "Каракалпакский центр испытаний и сертификации" в 2018-2019 гг. были оснащены прибором для определения рН и нитратов в пищевых и сельскохозяйственных продуктах, газовым хроматографом для определения токсичных микропримесей в алкогольной продукции, таких, как альдегиды, сивушные масла, сложные эфиры. Также приобретен прибор для определения белка в молочной продукции. Для получения высокоточных результатов испытаний лаборатории модернизируются современным, автоматизированным испытательным оборудованием.

По Узбекистану предусмотрена работа лабораторий по испытанию продукции электротехнической промышленности, качеству, безопасности бытовой техники, их энергоэффективности, продукции машиностроения, текстильной промышленности. Намечено создание лабораторий, обеспечивающих проведение испытаний по показателям безопасности и качества на основе международного стандарта "Oeko-Tex Standard 100" готовой одежды, пряжи, кожевенно-обувной продукции, лаборатории по испытанию продукции легкой промышленности детских игрушек, велосипедов, фарфоровой посуды. На качество будет испытываться и строительная продукция. И в этом перечне бетонная и железобетонная продукция от смесей, блоков до тротуарной плитки и все сухие строительные материалы, начиная с асбеста и заканчивая щебнем. На соответствие качеству будут тестироваться и изделия из керамики, естественные и искусственные камни и изделия из них, в том числе гранит, мрамор, цемент и гипсовые плиты, древесина и изделия из дерева. Список можно продолжать, он очень подробный и охватывает все существующие производства.

Предусмотрено и повышение квалификации сотрудников лабораторий в Научно-исследовательском институте стандартизации, сертификации и технического регулирования. Будут организованы курсы с привлечением зарубежных экспертов и получением практических навыков в лабораториях передовых стран.

В данное время в Республике Каракалпакстан действуют семь аккредитованных лабораторий по испытаниям пищевых продуктов. Субъектам предпринимательства, согласно Постановлению, предоставляется возможность расширения деятельности совместно с "UzTest" путем создания новых испытательных лабораторий на основе государственно-частного партнерства. Это дает возможность испытательным лабораториям работать на современном оборудовании, соответствующем международным стандартам. В конечном итоге преобразования в сфере рассчитаны на коренное совершенствование деятельности, интегрирование требований мировых стандартов, а также широкое привлечение частных инвестиций и устранение технических барьеров в торговле.

Т.КЛИМОВА