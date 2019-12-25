Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

НОВОЕ ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

На днях в столице республики, по улице "60-летие Каракалпакстана", введено в эксплуатацию новое здание семейной поликлиники.

На церемонии открытия объекта, сметная стоимость которого составляет 5 миллиардов 700 миллионов сумов, выступили председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан С.Турманов и другие, отметившие заметные результаты реформ в медицинской сфере в последние годы.

В новом учреждении созданы благоприятные условия для диагностики и лечения пациентов, оно оснащено современным оборудованием и инструментами.

После разрезания символической ленты, гости поближе ознакомились с условиями в семейной поликлинике №5.

— Зона обслуживания нашей поликлиники охватывает 9 махаллинских сходов граждан, 7 общеобразовательных школ, 12 дошкольных образовательных учреждений, — говорит заместитель главного врача Калбике Ержанова. — А численность населения достигает 46 тысяч человек. У нас трудятся 30 врачей, 68 патронажных медсестер. В день принимаем до 350 человек. На основе проекта "Здоровье-3" поликлиника обеспечена современным медицинским оборудованием и техникой. В их числе компьютеры, устройства для взвешивания и измерения роста посетителей, офтальмоскопы, стоматологические кресла, набор хирургических и гинекологических инструментов, портативный аппарат ЭКГ. Хочу выразить огромную благодарность Президенту, руководителям республики.

В ходе мероприятия был организован концерт мастеров искусств.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

ККИА.