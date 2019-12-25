Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:20:20, 25.12.2019
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Новый Узбекистан — новые выборы

С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Семьсот пятьдесят с  лишним тысяч жителей республики пришли на избирательные участки в городах и районах республики. Более 58 тысяч — голосуют впервые. Бахадыр Узакбаев один из них.

— С выбором кандидатов определился еще в самом начале агитационной кампании, свой голос отдал за представителей молодого поколения, которым предстоит участвовать в строительстве нового Узбе­кистана, — признается Бахадыр Узакбаев. — К будущим депутатам у жителей нашей махалли много вопросов. Хочется верить,  что они займутся их решением с полной самоотдачей и ответственностью.

На этом избирательном участке журналист побеседовал с представителями миссии наблюдателей от СНГ.

— Мы уже побывали на многих  участках, наблюдали, как проходит голосование не только в Нукусе, но и Муйнакском районе, — говорит Тимур Даутов (Казахстан). — Ваша страна впервые допустила международных наблюдателей к участию в серьезном процессе, что говорит о глубоких демократических процессах, происходящих в Узбекистане. Граждане осознают всю возложенную на них ответственность, на участках, которые мы уже посетили, никаких нарушений не обнаружили.

В первой половине дня уже проголосовало свыше 396 тысяч избирателей.  Одна из старейших жительниц республики — 103-летняя Халима-момо Каримбаева из махаллинского схода граждан "Узбе­кистан" Турткуль­ского района также сделала свой выбор.  Еще одной избирательнице из этого района — Гульшод-опе  Ерназаровой из махалли  "Шурахон" недавно исполнилось  87 лет. Почтенные женщины проголосовали дома, представители участковых комиссий посетили их одними из первых в районе.

Жители Тахтакупыр­ского района   оказались в числе самых активных избирателей. Почти 60 процентов из них пришли на участки до 14 часов дня. Всего  в выборах участвуют свыше 12 тысяч тахтакупырцев. Рано Сейтниязова в   процессе  участвует в первый раз.  Девушка признается, что немного волновалась, придя на свой избирательный  участок №399.

— Это важное событие в судьбе моих ровесников, можно сказать,  мы сделали первый шаг во взрослую жизнь, — говорит Рано Сейтниязова. — Надеюсь, что те кандидаты, за которых я отдала свои голоса,  всерьез займутся решением проблем, которые волнуют сельчан.

Замир Айтмуратов тоже голосовал впервые. Житель  Караузякского района, пришедший на избирательный участок №245, надеется, что избранные депутаты оправдают доверие тех, кто отдал за них свои голоса.

 

А.Аминова

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