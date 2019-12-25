Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Новый Узбекистан — новые выборы

НАБЛЮДАТЕЛИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ПРОЦЕСС

22 декабря с раннего утра во всем Узбекистане, в том числе и в Республике Каракалпакстан начались выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, городские и районные Кенесы народных депутатов под девизом "Новый Узбекистан — новые выборы".

Во всех избирательных участках и округах кипела работа. В Законодательную палату Олий Мажлиса избирались 8 кандидатов, в Жокаргы Кенес — 65, в городские и районные Кенесы народных депутатов — более 425. В период выборной кампании в нашей республике действовало 622 избирательных участка. По последним данным, в Каракалпакстане в настоящее время проживают 1 млн. 830 граждан, более 900 000 из них являются избирателями. 60% населения — молодежь.

В этой важной политической кампании принимали активное участие и члены Каракалпакского отделения Международного пресс-центра при Центральной избирательной комиссии Республики Каракалпакстан. Члены пресс-центра освещали самые последние события выборной кампании в социальной сети, а также на телевидении и радио. Сюда приезжали местные и иностранные представители СМИ.

— Я приехал из Москвы, — говорит специальный корреспондент редакции международной информации телеканала "Россия сегодня" Дмитрий Виноградов. — В первый раз приехал в вашу республику, уверен, что у меня будет возможность увидеть известный всему миру музей искусств имени И.В.Савицкого. С утра мы побывали на нескольких избирательных участках. В одном из них я стал свидетелем того, что одной пожилой женщине не разрешили проголосовать за сына, который сам не приехал на избирательный участок. После этого сделал вывод, что здесь соблюдаются все нормативные документы, связанные с выборами. Еще не успел полностью ознакомиться с правилами проведения выбора в вашей республике, но вижу, что соблюдаются все нормы, гласно и открыто проходят эти процессы. А главное то, что настроение народа приподнятое. Это подтверждение того, что они верят и с надеждой выбирают своих депутатов.

Организованно и прозрачно проходил процесс выборов во всех избирательных участ­ках. В Каракалпакстан приехали 17 международных наблюдателей.

Своими мнениями о нашей выборной кампании поделилась и главный редактор онлайн-журнала "Балтийский курс" Ольга Павук (Латвия):

— С раннего утра мы пришли на избирательные участки, куда с радостными лицами приходили избиратели. Я уже давно наблюдаю за экономическим и культурным развитием Узбекистана. Это мой второй приезд в вашу страну. Сегодня я видела, что местное население неравнодушно относится к своим конституционным правам. Мы были на нескольких избирательных участках, где звучала музыка, пели артисты. Поговорила с народом и почувствовала их хорошее настроение. Я знаю, что брендом вашего города является музей искусств имени И.В.Савицкого. Посетив его, я получила заряд энергии и бодрости. Здесь хранятся необычные экспонаты. У меня есть одна мечта, которая, уверена, исполнится в скором будущем: это своими глазами увидеть высохшее Аральское море. Значит, я сюда снова приеду.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

Фото М.Хабибуллаева