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Конкурсы

ЭКОЛОГИЯ СЕГОДНЯ

Недавно в рамках совместного проекта "Повышение осведомленности местного населения через СМИ Каракалпакстана" Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и фондом Канады по поддержке местных проектов в Каракалпакстане (Canada Found for Local Initiatives — CFLI) прошел конкурс "Экология сегодня".

Привлечение подрастающего поколения к охране окружающей среды посредством выступления на телевидении, подготовки видеороликов, проведением тематических конкурсов в социальных сетях, флешмоб-акций — задачи данного мероприятия.

Дети очень любят природу. Поэтому красота окружающей среды становится их главной темой и эту любовь они отражают в своих картинах. По направлению "изобразительное искусство" в данном конкурсе приняли участие 200 учащихся специализированных школ и детских школ музыки и искусства нашей республики. Стоит отметить, что воспитанниками столичной детской школы музыки и искусства №12 было представлено 265 ярких и интересных работ.

По итогам конкурса первое, второе и третье места заняли ученики педагога этой школы Рашида Генжебекова.

— Когда мои ученики занимают почетные места — это большая радость для меня, — говорит Р. Генжебеков. — На этом творческом конкурсе работы моих учеников А.Каленовой, Г.Жумамуратовой, З.Мадетовой, А.Косбергенова, И.Мирошникова и Е.Казакбаева по решению жюри были объявлены самыми лучшими и они удостоены почетных мест.

Стоит отметить, что это не первая победа воспитанников Р.Генжебекова. Они часто радуют наставника своими достижениями не только на республиканских этапах подобных конкурсов, но и на международных фестивалях изобразительного искусства.

В завершение конкурса победителям были вручены дипломы, почетные грамоты и денежные вознаграждения от организаторов конкурса.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: победитель и призеры конкурса с педагогом Р.Генжебековым.