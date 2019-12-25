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Конкурсы

УСПЕХ СТУДЕНТОВ НГПИ

В рамках "Студенческого форума", организованного Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 16-18 декабря этого года в Ташкенте проведен финальный этап конкурса "Тафаккур синовлари".

В нем принимали участие студенты Андижан­ского государственного университета, Самарканд­ского государственного университета, Ташкент­ского государственного аграрного университета, Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.

В соперничестве с сильными и достойными соперниками, проявив незаурядный талант, мастерство и знания, команда НГПИ "Гарезсизлик жаслары" заняла первое место.

И.МАТЕКОВ,

ККИА.