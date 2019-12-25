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МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЗМА

С 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года в республике под девизом "Патриотизм — гарант национального развития" проводится месячник патриотизма.

В связи с этим 17 декабря в Каракалпакском государственном театре юных зрителей прошло праздничное мероприятие.

Выступившие на нем заместитель командующего Северо-Западным военным округом, полковник К.Зоидов, подполковник Н.Кодиров, заместитель министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, полковник И.Ахмедов поздравили собравшихся с наступающим Новым годом и 28-летней годовщиной образования Вооруженных Сил нашей страны.

Они отметили, что распоряжением Президента Республики Узбекистан "О мерах по подготовке и проведению празднования 28-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан" от 3 декабря 2019 года предусмотрено проведение Месячника патриотизма с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Цели проведения месячника — воспитание молодежи в духе национальной идеи и преданности Родине, проникновение в их сердца и сознание чувства, что защита Родины является почетной и священной обязанностью, побуждение чувства гордости за национальных героев нашей древней истории, самоотверженно боровшихся за независимость и процветание любимой Родины, пробуждение желания быть достойными их, укрепление уверенности в силе и способностях нашей армии, формирование понятия о том, что нашей армии необходима физически и духовно подготовленная молодежь, что защита Родины является священной обязанностью для гражданина Узбекистана, при оценке мировых и региональных процессов развитие у молодежи навыков всегда исходить из наших национальных интересов, идеологического иммунитета к различным внутренним и внешним угрозам, воспитание молодежи способной в любой ситуации принимать оперативные и самостоятельные решения, эффективно использовать военно-технические средства, осознание молодежью на жизненных примерах того, что преданность Родине — требование сегодняшнего времени, всегда быть готовыми к защите интересов Узбекистана не только в военной, но и в других сферах.

Программа мероприятий по проведению месячника патриотизма состоит из 5 разделов и 67 пунктов.

На мероприятии военный оркестр Нукусского гарнизона, певцы Каракалпакского отделения Узбекской государственной филармонии, лауреаты премии "Нихол" исполняли песни, воспевающие Родину, межнациональное согласие и дружбу, призывая молодежь принять активное участие в месячнике.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.