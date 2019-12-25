Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Милосердие

Все начинается с любви

У каждого из нас своя судьба, в которой есть место будням, праздникам, трудностям и проблемам. Случается и так, что болезнь вносит коррективы в нашу жизнь, судьбу близких нам людей.

Помогать таким людям, быть рядом с ними не оставлять в беде — главная задача медицинского персонала Нукусского женского дома-интерната "Мурувват". Каждый из пациентов требует особого ухода и внимания, и это огромный труд, основанный на любви, уважении и терпении. В интернат попадают пациентки с тяжелыми психическими расстройствами, страдающие другими неврологическими заболеваниями. Полноценное лечение невозможно без проявления доброты и участия, ведь для многих из них медики становятся семьей, самыми родными людьми. В августе прошлого года в доме "Мурувват" справили новоселье, в просторном светлом здании созданы все условия, как для подопечных, так и медицинских работников. Восемь отделений, аптека, актовый зал, кабинеты арт-терапии, психотерапии, для занятий кулинарией, парикмахерская — все это имеется в новом доме-интернате, на строительство которого государство направило более 16,5 миллиардов сумов.

Среди тех, кто несет службу днем и ночью — заместитель директора по лечебной части С.Джаксимуратова, врачи Н.Нызанова, А. Мамбетназаров, И.Уразова, Р. Шелепова и другие медицинские работники, окружающие пациенток заботой и вниманием.

— Наши пациентки, как и любые женщины, хотят заниматься творчеством и спортом, быть красивыми, жить обычной жизнью. Теперь для этого у них есть все возможности. В их распоряжении волейбольная и баскетбольная площадки, кабинеты, где женщины изготавливают поделки, рисуют, шьют, словом, раскрывают свои таланты. Традиционным стало проведение различных ярмарок и конкурсов, спортивных состязаний. Каждая участница таких мероприятий — победительница, а все вместе — одна большая команда, в которой все поддерживают друг друга. Посещение музеев и театров также часть жизни наших подопечных. Встреча с прекрасным лечит души, наполняет сердца теплом и светом, — рассказывает его директор Лидия Ким.

Людмила Юсупова — инструктор по труду, именно она обучает пациенток создавать маленькие неповторимые шедевры. Игрушки, картины, украшения, сувениры и другие изделия ручной работы можно приобрести на ярмарках, которые проводятся в доме-интернате.

— Индивидуальный подход, терпение и забота творят настоящие чудеса — наши женщины с удовольствием включаются в процесс, чтобы почувствовать себя дизайнерами или художниками. Каждая работа уникальна, ведь в нее мастерицы вкладывают свою душу. Небольшой цех оборудован современными швейными машинками, а кабинеты для занятий всем необходимым для творчества материалом, — говорит Л.Юсупова.

Все начинается с любви — считают работники Нукусского женского дома-интерната "Мурувват", отдающие себя служению добру и милосердию, человечности и состраданию.

А.Аминова