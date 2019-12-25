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ЯРМАРКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ — К УСЛУГАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Недавно Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан в Чимбайском, Берунийском районах и городе Нукусе были организованы ярмарки государственных объектов.

В них приняли участие специалисты Агентства, ГУП "Центр по организации электронных онлайн-аукционов", руководители предприятий, организаций, учреждений, представители субъектов предпринимательства и средств массовой информации.

В своих выступлениях заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б.Хабибуллаев, начальник Каракалпакского управления Агент­ства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Б.Мадаминов отметили, что наша республика отличается наличием природных ресурсов, богатым экономическим потенциалом. При непосредственной поддержке главы государства в настоящее время в республике ведется успешная работа по дальнейшему развитию сферы предпринимательства, привлечению иностранных инвестиций, качественному улучшению инвестиционной среды.

В ходе брифинга, организованного в рамках ярмарки, предпринимателям и представителям СМИ были даны подробные разъяснения о ходе процесса приватизации государственных активов, порядке их выставления на торги и реализации, регистрации на торговой площадке "E-IJRO AUKSION"

На ярмарке на электронные аукционные торги были выставлены 9 объектов государственного имущества, 582 земельных участка общей площадью почти 67 гектаров, 22 государственных объекта на условиях аренды, государственные доли 5 предприятий, а также пустующие объекты и неиспользуемые земельные участки на территориях малых промышленных и специальных экономических зон.

На основании Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки" от 11 октября 2018 года, за 11 месяцев этого года на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION" выставлено 74 объекта государственного имущества, из них с условиями инвестиционных вложений и совокупным созданием 461 нового рабочего места реализовано 65 объектов на 21,8 миллиарда сумов. К настоящему времени инвесторы вложили в эти объекты более 963 миллиардов сумов.

А также предпринимателям переданы 7 объектов с обязательствами инвестирования 27,7 миллиарда сумов и 4,2 миллиона долларов и создания 173 новых рабочих мест.

В частности, заброшенное здание котельной "РК-2", принадлежащее бывшему ГУП "Коммуналык ыссылык орайы" передано ООО "Титан ДСЗ" по "нулевой" стоимости с условием производства здесь импортозамещающей продукции. Сейчас здесь налажена технологическая линия китайского производства стоимостью 715 тысяч долларов по производству стиральных машин — полуавтоматов. Создано 30 новых рабочих мест.

— Цель ярмарки — эффективное использование имеющихся ресурсов, запуск производства и сферы услуг на базе простаивающих объектов, — говорит начальник отдела Каракалпакского республиканского управления Агентства Ажинияз Мнажов. — Ну и самое главное — создать благоприятные условия для развития предпринимательства.

Несомненно, подобные мероприятия позволят на системной основе использовать объекты государственного имущества.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.