ЯРМАРКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ — К УСЛУГАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Недавно Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан в Чимбайском, Берунийском районах и городе Нукусе были организованы ярмарки государственных объектов.
В них приняли участие специалисты Агентства, ГУП "Центр по организации электронных онлайн-аукционов", руководители предприятий, организаций, учреждений, представители субъектов предпринимательства и средств массовой информации.
В своих выступлениях заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б.Хабибуллаев, начальник Каракалпакского управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Б.Мадаминов отметили, что наша республика отличается наличием природных ресурсов, богатым экономическим потенциалом. При непосредственной поддержке главы государства в настоящее время в республике ведется успешная работа по дальнейшему развитию сферы предпринимательства, привлечению иностранных инвестиций, качественному улучшению инвестиционной среды.
В ходе брифинга, организованного в рамках ярмарки, предпринимателям и представителям СМИ были даны подробные разъяснения о ходе процесса приватизации государственных активов, порядке их выставления на торги и реализации, регистрации на торговой площадке "E-IJRO AUKSION"
На ярмарке на электронные аукционные торги были выставлены 9 объектов государственного имущества, 582 земельных участка общей площадью почти 67 гектаров, 22 государственных объекта на условиях аренды, государственные доли 5 предприятий, а также пустующие объекты и неиспользуемые земельные участки на территориях малых промышленных и специальных экономических зон.
На основании Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по упрощению процедур реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и прав на земельные участки" от 11 октября 2018 года, за 11 месяцев этого года на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION" выставлено 74 объекта государственного имущества, из них с условиями инвестиционных вложений и совокупным созданием 461 нового рабочего места реализовано 65 объектов на 21,8 миллиарда сумов. К настоящему времени инвесторы вложили в эти объекты более 963 миллиардов сумов.
А также предпринимателям переданы 7 объектов с обязательствами инвестирования 27,7 миллиарда сумов и 4,2 миллиона долларов и создания 173 новых рабочих мест.
В частности, заброшенное здание котельной "РК-2", принадлежащее бывшему ГУП "Коммуналык ыссылык орайы" передано ООО "Титан ДСЗ" по "нулевой" стоимости с условием производства здесь импортозамещающей продукции. Сейчас здесь налажена технологическая линия китайского производства стоимостью 715 тысяч долларов по производству стиральных машин — полуавтоматов. Создано 30 новых рабочих мест.
— Цель ярмарки — эффективное использование имеющихся ресурсов, запуск производства и сферы услуг на базе простаивающих объектов, — говорит начальник отдела Каракалпакского республиканского управления Агентства Ажинияз Мнажов. — Ну и самое главное — создать благоприятные условия для развития предпринимательства.
Несомненно, подобные мероприятия позволят на системной основе использовать объекты государственного имущества.
Д.АБИБУЛЛАЕВ,
корреспондент ККИА.
Фото М.Хабибуллаева.