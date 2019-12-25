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ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ «НУКУС СИТИ»

В Нукусе началось строительство грандиозного объекта — "Нукус сити".

В церемонии начала строительства объекта приняли участие директор Инжиниринговой компании "Узшахар курилиш инвест" З.Нарзуллаев, хаким города Нукуса П.Турешов, руководители подрядных организаций, представители общественности и средств массовой информации.

На мероприятии отмечалось, что в соответствии с пос­тановлениями Президента Республики Узбекистан "О Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы" от 21 октября 2016 года и "О мерах по реализации Программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы" от 22 ноября того же года в нашей республике ведется масштабная работа по возведению жилых и других объектов. Старт строительства "Нукус сити" является одним из подтверждений этому. В будущем он войдет в число самых красивых и привлекательных мест столицы.

По словам специалистов, в первый год будут построены два 7-этажных и два 16-этажных жилых домов. Генподрядчиком является общество с ограниченной ответственностью "Уй-жай курылыс". Кроме многоэтажных домов здесь также предусмотрены современные гостиницы, объекты отдыха и досуга, социальные объекты.

В этот же день с благословения ветеранов были заложены камни под строительство вышеуказанных домов.

ККИА