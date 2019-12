Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Месячник пожарной безопасности ОСТОРОЖНО, УГАРНЫЙ ГАЗ! Угарный газ образуется при неполном сгорании, обычно в бедной кислородом среде. Например, слишком рано закрытая печная задвижка, газовый бойлер с плохой тягой, неправильно отрегулированная газовая плита, работающий в гараже автомобильный двигатель или, например, печь-тандыр. Угарный газ без запаха и цвета трудно заметить. Пострадавшему часто кажется, что у него начинается вирусное заболевание. Симптомы похожи на симптомы простуды, но протекают без температуры — при более легком отравлении угарным газом слабая головная боль, тошнота, рвота, усталость, в более тяжелом случае — сильная головная боль, сонливость, частое сердцебиение, судороги. При очень большой концен­трации угарного газа добавляется потеря сознания, останавливается дыхание и перестает биться сердце. С наступлением отопительного сезона обратите серьезное внимание на ваши печи, работающие на твердом и газообразном топливе, приведите их в порядок, дабы не подвергать себя и других печальным последствиям. Окись углерода (CO) — газ без цвета, запаха, вкуса. В чистом виде он имеет очень слабый, обычно неощутимый запах чеснока. Человек не чувствует его при вдыхании, поэтому отравление наступает незаметно. Он горит синим пламенем до образования углекислого газа — диоксида углерода. В печах, работающих на твердом топливе, синее пламя на углях всегда являлось признаком отсутствия угарного газа. При неисправном дымоходе или преждевременном закрытии печной заслонки не раз случалось отравление этим газом — "угарание" людей. Отсюда и произошло его бытовое название — угарный. По токсичности он близок к синильной кислоте. Окись углерода — очень сильный яд, поражающий, в первую очередь, кровь, а также нервную систему, мышечную ткань, сердце. Главная опасность заключается в том, что угарный газ через легкие быстро проникает в клетки крови, заменяя содержащийся в них кислород. В результате этого в организме возникает кислородное голодание (гипоксия). Из-за пониженного содержания кислорода в крови наступает удушье. Отравление может произойти при работе бензиновых двигателей (выхлопы), сгорании природного газа, неисправности печного оборудования, при пожаре и на некоторых промышленных объектах. Значительное количество смертей в результате отравления угарным газом происходит в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. Индивидуальные различия в чувствительности к острым и хроническим отравлениям угарным газом довольно велики. Обнаруживаются половые и возрастные особенности реакции организма на воздействие CO: женщины более, чем мужчины, устойчивы к токсическому действию этого яда, а маленькие дети более устойчивы к нему, чем пожилые люди. Зарегистрированы случаи, когда при бытовых отравлениях CO погибали родители, а их грудные дети оставались живы. Особенно к нему чувствительны подростки и беременные женщины. Тяжело переносят отравления лица, страдающие бронхитом и астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, печени, органов кровообращения, диабетом, анемией, а также курящие люди. Если содержание окиси углерода в воздухе очень велико (более 10 мг/л), человек сразу теряет сознание, у него появляются судороги и наступает смерть. Но чаще симптомы отравления развиваются постепенно. При наличии самых разных начальных признаков отравления необходимо немедленно покинуть загазованное помещение. К ним относятся: ухудшение зрения, шум в ушах, мелькание в глазах, тошнота, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, кашель, чихание, снижение координации движений и аналитического мышления. Характерные жалобы: "лоб будто обручем сдавило". Если воздействие окиси углерода продолжается, развивается общая слабость, учащается пульс, начинается рвота, однако сознание человек не теряет, может возникнуть возбуждение, сопровождающееся слуховыми и зрительными галлюцинациями. Оно сменяется вялостью, апатией, сонливостью. В дальнейшем человек теряет сознание, кожа краснеет, зрачки расширяются. Бытует ошибочное мнение, что от действия угарного газа можно защититься, прикрыв рот и нос влажной тканью. Следует твердо помнить, что оксид углерода не задерживается ни сухой, ни влажной тканью, ни респиратором, ни даже противогазом, и в этом он схож с кислородом и углекислым газом. Поэтому главным правилом поведения должна быть забота о жизни не только своей, но и людей, находящихся рядом, а не о спасении имущества. При пожаре передвигаться сквозь густой дым (при видимости менее 10 метров) можно только в том случае, если вы уверены, что расстояние не большое, и вы можете задержать дыхание на этой дистанции, а также не потеряете ориентировку и не зацепитесь за что-нибудь одеждой. Помощь пострадавшим должна быть быстрой и квалифицированной. До приезда бригады скорой медицинской помощи пострадавшего следует как можно быстрее вынести на свежий воздух, освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды: расстегнуть воротник, пояс, придать телу удобное положение. Требуется покой, на голову и грудь кладут холодный компресс, но при этом следует остерегаться охлаждения организма. Помните! Так как к недостатку кислорода особенно чувствительна центральная нервная система, может быстро наступить потеря сознания, расстройство жизненно важных функций и остановка сердца. Признаками прекращения деятельности сердца являются: расширение зрачков, исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные редкие вдохи отсутствие рефлексов. В случае прекращения дыхания или резкого расстройства дыхания проводят искусственное дыхание. Массаж делайте ритмично, резкими толчками, надавливайте мягкой частью ладоней обеих рук на нижнюю часть грудины, вдавив на 3-4 см., руки быстро снимайте. Ритм искусственного дыхания при этом: через каждые 5-7 вдавливаний грудной клетки одно вдувание воздуха в легкие до восстановления сердечной деятельности и дыхания. Главное — не забывайте о том, что халатность в обращении с печным оборудованием, работающим на твердом и газообразном топливе, может стать причиной преждевременной смерти. А.ДАВЛЕТОВ, начальник Управления пожарной безопасности Республики Каракалпакстан. Сәне: 18.12.2019 09:26:19 6 мәрте оқылды