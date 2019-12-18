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Экология

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Последовательно осуществляется в Республике Узбекистан работа по обеспечению охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, улучшения санитарной и экологической обстановки.

Однако отсутствие комплексного подхода и стратегического планирования при осуществлении функции государства в сфере охраны окружающей среды, а также недостаточность полномочий природоохранного органа не позволяли эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому для определения приоритетных направлений государственной политики в области охраны окружающей среды, внедрения эффективных механизмов профилактики, выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, усиления персональной ответственности руководителей государственных органов и хозяйствующих субъектов, граждан за санитарное и экологическое состояние населенных пунктов республики, а также обеспечения достижения Национальных целей и задач в области устойчивого развития Президент Республики Узбекистан Указом от 30 октября 2019 г. утвердил Концепцию охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года.

Данной Концепцией предусмотрено сохранение и обеспечение качества объектов окружающей среды — атмосферного воздуха, вод, земель, почв, недр, биоразнообразия охраняемых природных территории. При этом приоритет отдается использованию материалов, продукции, производственных и иных объектов, представляющих наименьшую экологическую опасность. Намечено расширение охраняемых природных территорий, обеспечение экологически безопасного использования токсичных химических и радиоактивных веществ и совершенствование экологически безопасной системы обращения с отходами.

Концепцией также предусмотрено формирование экологической культуры населения, повышение уровня прозрачности деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усиление роли гражданского общества.

По итогам реализации Концепции ожидается доведение площадей лесопосадок на узбекской части высохшего дна Аральского моря до 60% территории , сокращение потерь водных ресурсов в сельском хозяйстве (на удельный гектар) на 15%. Повышение эффективности очистки сточных вод до 80%, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 10%. Перевод общественного транспорта на газобаллонное оборудование и электротягу составит 80%. До 4,5 млн. га намечено увеличить территории лесного фонда, а площади охраняемых природных территории IV категории — до 12%. Будет увеличен выпуск в природу выращенных в питомниках дроф-красоток, занесенных в Красную книгу до 4000 особей в год. Охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов достигнет 65%, а объем переработки специфических отходов (ртутьсодержащие отходы, автопокрышки, аккумуляторы, отработанные масла, отходы упаковок и другие) — 30%.

Данная Концепция реализуется посредством принятия трехлетних "дорожных карт", утверждаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на основе которых разрабатываются ведомственные программы, утверждаемые соответствующими министерствами и ведомствами, а также территориальные планы действий, утверждаемые местными органами власти.

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и,соответственно, Комитет по экологии и охраны окружающей среды Республики Каракалпакстан во исполнение вышеуказанных задач утвердили мероприятия, приняты меры по их исполнению. В частности, ежеквартально будут подводиться итоги проделанных работ и ставиться задачи на будущее.

Приоритетные направления государственной политики в области охраны окружающей среды определены, и их реализация позволит обеспечить устойчивое развитие государства в интересах будущих поколений.

Каипберген Юсупов,

заслуженный работник сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.