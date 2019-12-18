Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выборы-2019

ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Каждый день приближает нас к важному политическому мероприятию, которое сос­тоится 22 декабря нынешнего года. На днях в Каракалпакской Телерадиокомпании состоялись дебаты с участием представителей партии.

В них принимали участие кандидаты в депутаты Б.Аралбаева, выдвинутая Либерально-Демократической партией Узбекистана, А.Оразымбетова от Социал-демократической партии "Адолат", Ж.Абдижамилов — от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Б.Жиенбаев — от Экологической партии Узбекистана, Н.Ганиев — от Народно- демократической партии Узбекистана.

Организаторы мероприятия — Центральная избирательная комиссия Республики Каракалпакстан и Каракалпакское отделение Международного пресс-цент­ра.

Представители партий в ходе дебатов "Политические партии и молодежь" обсуждали со студентами и молодежью нашей республики актуальные темы. В частности, проблемы, касающиеся квот на поступление в высшие учебные заведения, обеспечение занятости, проблемы молодежи аула и привлечение их к чтению книг, а также другие злободневные вопросы, посвященные жизни молодого поколения.

В настоящее время в Республике Каракалпакстан проживают 480 тысяч молодых людей, из них 57 тысяч проголосуют в первый раз.

В развитии государства молодежь играет большую роль. Ведь представители молодого поколения — будущее нашего общества. Поэтому их голос может стать решающим.

Х.Халилаева