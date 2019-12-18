Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пять инициатив — пять возможностей

«РОДИНУ ЗАЩИЩАЮТ ОТВАЖНЫЕ!»

Каракалпакский республиканский этап конкурса под этим названием недавно прошел в Центре молодежи.

В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, профколледжей и академических лицеев.

Целью проведения конкурса является широкое информирование молодежи о возрастающей мощи национальной армии, пропаганда самоотверженной службы военных, пограничников по обеспечению безопасности нашей страны, пробуждение у молодых людей интереса к военной профессии.

В своих произведениях участники конкурса простым, доступным языком, с точки зрения молодого поколения, изложили этапы формирования Вооруженных Сил и их развитие, внедрение в жизнь новой концепции организации армии, суть сокращения срока срочной военной службы, организации сержантских школ и "школ Темуридов".

По итогам интересного состязания первое место заняла ученица 8 класса общеобразовательной школы №42 Ширин Караматдинова и получила путевку на заключительный узбекистанский этап.

Активные участники конкурса награждены от организаторов книгами из избранных произведений.

ККИА