«РОДИНУ ЗАЩИЩАЮТ ОТВАЖНЫЕ!»
Каракалпакский республиканский этап конкурса под этим названием недавно прошел в Центре молодежи.
В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, профколледжей и академических лицеев.
Целью проведения конкурса является широкое информирование молодежи о возрастающей мощи национальной армии, пропаганда самоотверженной службы военных, пограничников по обеспечению безопасности нашей страны, пробуждение у молодых людей интереса к военной профессии.
В своих произведениях участники конкурса простым, доступным языком, с точки зрения молодого поколения, изложили этапы формирования Вооруженных Сил и их развитие, внедрение в жизнь новой концепции организации армии, суть сокращения срока срочной военной службы, организации сержантских школ и "школ Темуридов".
По итогам интересного состязания первое место заняла ученица 8 класса общеобразовательной школы №42 Ширин Караматдинова и получила путевку на заключительный узбекистанский этап.
Активные участники конкурса награждены от организаторов книгами из избранных произведений.
ККИА