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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Заседание сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

На сессии было отмечено, что по итогам поездки Президента нашей страны в республику в августе текущего года была определена задача реализации 697 проектов на 14 триллионов 805 миллиардов сумов и создания за счет этого свыше 14 тысяч новых рабочих мест. Из них на сегодняшний день осуществлены 111 проектов на общую сумму 455 миллиардов сумов.

Если остановиться на наиболее ключевых из них, то стоит отметить создание в Нукусском районе рыбоводческого кластера годовой мощностью 300 тонн рыбы. Начали свою деятельность предприятие "Нукус мед тех" по производству шприцев и медицинских изделий, мукомольная линия мощностью 1200 тонн в год в фермер­ском хозяйстве "Ел абад махалла" в Элликкалинском районе, современные теплицы на основе гидропоники в Тахиаташском и Элликкалинском районах площадью 4 гектара каждая. Произведен отвод земли под строительство комплекса "Нукус сити" и утвержден генеральный план. Специализация города и районов на сферы фармацевтики, электротехники, нефтехимии, текстиля, туризма, животноводства, садоводства и другие, интенсивный ввод новых объектов в Муйнакском районе, пуск 50 объектов по республике накануне празднования Дня Конституции свидетельствуют о росте уровня благосостояния нашего народа.

Проводится масштабная работа по дальнейшему развитию предпринимательства. Только в этом году на основе государственных программ "Каждая семья — предприниматель", "Молодежь — наше будущее" выделено 312 миллиардов сумов льготных кредитов. В экономику республики привлечено 180 миллионов долларов иностранных инвестиций, а в такие страны, как Германия, Китай, Южная Корея, Япония, Турция, Латвия, Польша, Беларусь и другие экспортировано более 150 видов различной продукции. В текущем году география экспорта расширилась и за счет Туниса, Болгарии и Сингапура.

В ходе своей поездки в Каракалпакстан 15-16 ноября 2018 года глава нашего государства Шавкат Мирзиёев предложил построить в каждом регионе страны по одной Президентской школе нового типа и начать его с города Нукуса. На строительство учебного заведения из местного бюджета было выделено 83 миллиарда сумов. Двухэтажное здание школы, рассчитанной на 168 ученических мест, отвечает современным требованиям. При ней имеются общежитие, гостиница, спортивные залы и площадки, плавательный бассейн, столовая, кабинеты для подготовки к урокам.

По инициативе Президента, в целях оздоровления экологической ситуации в Приаралье, на высохшем дне Арала под засев саксаула, кандыма и других солеустойчивых растений был подготовлен 1 миллион 125 тысяч гектаров площадей, из них засеяно 500 тысяч гектаров, предусмотрена посадка вышеуказанных культур еще на 700 тысячах гектарах. На эти работы ожидается привлечение около тысячи единиц техники и механизмов, 4 самолета, более 2500 работников. Для создания им надлежащих условий будут оборудованы 74 жилых вагончика, подготовлены 4 площадки для приема самолетов малой авиации, 120 километров дорог. Заготовлен 61 миллион штук саженцев, из других областей также предусмотрен завоз еще 45 миллионов штук. Необходимо отметить, что в этом году посев семян саксаула на 9 тысячах гектарах осуществлен при помощи самолетов.

По инициативе Президента в минувшем году 1 триллион сумов бюджетных доходов, полученных сверх установленного прогноза, оставлены в распоряжении республики и направлены на возведение социальных объектов и благоустройство отдаленных местностей. В текущем году объем выполнения прогноза бюджетных поступлений ожидается на уровне 3,5 триллиона сумов, из них размер свободного остатка составляет 750 миллиардов сумов.

В этом году на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Государственный бюджет на 2020 год впервые был одобрен в качестве Закона. Согласно этому Закону налоговые платежи крупных предприятий республики будут оставлены в распоряжении республики.

На сессии по вопросу о Бюджете Республики Каракалпакстан на 2020 год выступил министр финансов республики М.Содиков. По данному вопросу также выступили заместитель министра финансов Республики Узбекистан Е.Турсунов, заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Ф.Умаров и начальник Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан К.Халмуратов. Депутаты приняли соответствующее постановление.

По вопросу о проекте Закона "О государственных наградах Республики Каракалпакстан" в новой редакции выступил председатель комитета Жокаргы Кенеса С.Турманов. Депутаты также заслушали выступление депутата А.Юлдашева и приняли постановление.

Сессия рассмотрела вопрос о проекте Закона Республики Каракалпакстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Каракалпакстан", по которому выступил председатель комитета Жокаргы Кенеса С.Турманов. По вопросу также выступил депутат К.Елмуратов. Сессия приняла Закон.

Министр внутренних дел Республики Каракалпакстан А.Темирханов выступил с отчетом по вопросу повестки дня "О предупреждении правонарушений и состоянии профилактических мер". По данному вопросу депутаты также приняли соответствующее постановление.

Депутаты заслушали информацию министра строительства Республики Каракалпакстан Ж.Бердиханова о проделанной министерством работе в 2019 году. После выступления хакима Элликкалинского района, депутата С.Авезова сессия приняла постановление.

Депутаты рассмотрели вопрос о состоянии защиты прав граждан и борьбы с преступностью, заслушали отчет прокурора республики Х.Каримова по данному вопросу. По отчету принято соответствующее постановление.

По вопросу судебной защиты прав и свобод граждан, а также законных прав юридических лиц на сессии выступила председатель Суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам Г.Базарбаева. Депутаты также приняли постановление.

О нормотворчестве и правоприменительной практике перед депутатами выступил министр юстиции Республики Каракалпакстан С.Худайбергенов, после чего сессия приняла соответствующее постановление.

Сессия рассмотрела вопрос об избрании председателя Экономического суда Республики Каракалпакстан. По согласованию с Президентом Республики Узбекистан и на основании Конституции Республики Каракалпакстан и Закона Республики Узбе­кистан "О судах" на эту должность избрана Гаухар Зарипова и принято соответствующее постановление.

На сессии принято решение об утверждении постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятых в период между сессиями.

На этом двадцать девятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

За пять прошедших лет данным депутатским корпусом рассмотрены 156 вопросов, в частности, внесены изменения в Конституцию республики, приняты 30 законов. Заслушаны 76 отчетов руководителей сфер.

ККИА