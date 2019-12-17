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Месячник пожарной безопасности

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА

В целях приведения объектов АО "НЭС Узбекистана" в соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности, подготовки их к работе в зимний пожаро­опасный период, активизации деятельности пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, выполнения предписаний Государственного пожарного надзора и в целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в нашей стране проводится месячник пожарной безопасности.

На основании приказа АО "НЭС Узбекистана" от 12.11.2019 года в Каракалпакских магистральных электрических сетях был издан приказ "О проведении смотра-месячника по пожарной безопасности" и разработан план проведения месячника пожарной безопасности.

Основными задачами смотра-месячника являются усиление мер, направленных на предупреждение пожаров и повышение уровня пожарной безопасности в филиалах и подразделениях в осенне-зимний пожароопасный период, усиление контроля над соблюдением персоналом требований пожарной безопасности с ужесточением мер за допущенные нарушения, даже и не приведших к возгоранию.

С приходом зимы начинается ответственная и напряженная работа энергетиков, так как в это время возрастает потребление электрической энергии населением, промышленными предприятиями и другими потребителями. К этой работе активно подключились работники Каракалпакских магистральных электрических сетей.

Для проведения месячника на высоком уровне по Каракалпакским магистральным электрическим сетям разработан план мероприятия, создана пожарно-техническая комиссия, обновлена вся техническая документация по пожарной безопас­ности. Так же для повышения теоретических и практических знаний персонала на подстанции 220 кВ "Беруний", 220 кВ "Каракалпакстан" и подстанции 110 кВ "Технологическая" были проведены учебные противопожарные тренировки.

Электрическое оборудование является сложным, дорогостоящим и одновременно пожароопасным: здесь применяются разные технические масла, кабельная продукция и горючие изоляционные материалы. И от надлежащего технического сос­тояния, выполнения всех требований зависит сохранность и надежность работы всего электрооборудования.

Проводимый в республике смотр-месячник по пожарной безопасности окажет большую помощь в достижении этих целей.

П.ТАШИМОВ,

инженер ТБ ККМЭС.