Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

Когда потребитель прав

Походы на рынок, в торговые точки, сервисные салоны или в коммунальные службы нередко оборачиваются проблемой. Продали некачественную продукцию, обвесили, отказались вернуть случайно снятые с пластиковой карты деньги, предлагая взять товаром, или попросту нагрубили, обслуживая.

В Федерацию защиты прав потребителей Каракалпакстана люди приходят по самым разным причинам, устав от попыток добиться справедливости.

Житель Нукуса Мухтар А. надеялся, что справится с ситуацией сам, потому как правда была на его стороне. В одной из торговых точек с пластиковой карты покупателя вместо 54 тысяч сумов, сняли в 10 раз больше. Ошибку он обнаружил сразу, и потребовал вернуть свои деньги. Продавец, извинился и попросил придти... завтра. Так, продолжалось несколько дней, в магазин Мухтар ходил, как на работу. Обратиться в Федерацию защиты прав потребителей мужчина решил, отчаявшись разрешить ситуацию своими силами. Деньги ему вернули, а вот доверие — нет, и теперь эту торговую точку мужчина обходит стороной.

Покупка телевизора известной марки не стала радостью для жителя Тахиаташского района Бахтиера А. В магазине "плазма" работала отменно, но дома оказалось, что у нее не загорается экран. Продавцы попытались возложить всю вину на покупателя, дескать, неправильно подключил к сети, и произошла поломка. Однако в сервисном центре, куда обратился Бахтиер, подтвердили — телевизор бракованный, а замена экрана влетит ему в крупную сумму. Звонок на "телефон доверия" в Федерацию защиты прав потребителей стал решающим в споре — телевизор заменили на новый, работающий.

Людская молва — лучшая антиреклама, считают потребители, а такое отношение к своей работе лишает предпринимателей, занятых в торговой сфере не только прибыли, но и честного имени.

У жителя Ходжейлийского района Алишера А. претензии возникли не к работникам торговли, а к производителям. В одном из частных предприятий по изготовлению пластиковых окон и дверей мужчину заверили — работы выполним качественно и в срок. Но установленные мастерами изделия из пластика отличались от тех, что потребителю предлагали в цехах, а произвести замену производители отказывались. В Нукусском филиале Федерации защиты прав потребителей изготовителям объяснили, что они обязаны исправить свою ошибку и произвести замену. Мужчина признается, терять почти 9, 5 миллионов он не собирался, потому и пришел за помощью к специалистам.

С начала этого года в Федерацию поступило 440 с лишним обращений, практически все они рассмотрены в пользу потребителей, которым возмещено порядка 936 миллионов сумов. Претензии касались коммунальных служб, медицинского обслуживания, транспорта, образования. Разбираться в каждом конкретном случае — это лишь часть работы сотрудников федерации. Повышать правовую культуру населения помогают круглые столы и семинары, их в этом году провели более 600 раз. Сотни выступлений на радио, в печати и телевидении, публикаций на сайте федерации дают свои результаты. Небольшое по меркам республики количество обращений не означает, что нарушений стало меньше. В ряде случаев потребители, получив необходимые знания, смогли лично отстоять свои права, ссылаясь на действующее законодательство.

А.АМИНОВА