Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:26:11, 18.12.2019
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

Когда потребитель прав

Походы  на рынок, в торговые точки,  сервисные салоны или в коммунальные службы  нередко оборачиваются проблемой. Продали некачественную продукцию, обвесили, отказались вернуть случайно снятые с пластиковой карты деньги, предлагая взять товаром, или попросту нагрубили, обслуживая.

В Федерацию   защиты прав потребителей Каракалпакстана люди приходят по самым разным причинам, устав от попыток добиться справедливости.

Житель Нукуса Мухтар А. надеялся, что справится с ситуацией сам, потому как правда была на его стороне. В одной из торговых точек с пластиковой карты покупателя вместо 54 тысяч сумов, сняли в 10 раз больше. Ошибку он обнаружил сразу, и потребовал вернуть свои деньги. Продавец, извинился и попросил придти... завтра. Так, продолжалось несколько дней,  в магазин Мухтар ходил, как на работу. Обратиться в Федерацию защиты прав потребителей мужчина решил, отчаявшись разрешить ситуацию своими силами.  Деньги ему вернули, а вот доверие — нет, и теперь эту торговую точку мужчина обходит стороной.

Покупка телевизора известной марки не стала радостью для жителя Тахиаташского района Бахтиера А. В магазине "плазма" работала отменно,  но дома оказалось, что у нее  не загорается экран. Продавцы попытались возложить всю вину на покупателя, дескать, неправильно подключил к сети, и произошла поломка. Однако в сервисном центре, куда обратился Бахтиер, подтвердили — телевизор бракованный, а замена экрана влетит ему в крупную сумму. Звонок на "телефон доверия" в Федерацию  защиты прав потребителей  стал решающим в споре —  телевизор заменили на новый, работающий.

Людская молва — лучшая антиреклама,   считают потребители, а такое отношение к своей  работе лишает предпринимателей, занятых в торговой сфере не только прибыли, но и честного имени.

У жителя  Ходжейлийского района Алишера А. претензии возникли не к работникам торговли, а к производителям. В одном  из частных предприятий по изготовлению пластиковых окон и дверей мужчину заверили — работы выполним качественно и в срок. Но  установленные мастерами изделия из пластика отличались от тех, что потребителю предлагали  в цехах, а произвести замену производители отказывались. В Нукусском филиале Федерации защиты прав потребителей изготовителям  объяснили, что они  обязаны  исправить  свою ошибку и произвести замену. Мужчина признается,  терять почти 9, 5 миллионов он не собирался, потому  и пришел за помощью к специалистам.

С начала этого года в Федерацию поступило 440 с лишним обращений, практически все они рассмотрены в пользу потребителей, которым возмещено порядка 936 миллионов сумов. Претензии касались коммунальных служб, медицинского обслуживания, транспорта, образования.  Разбираться в  каждом конкретном случае — это лишь часть работы сотрудников  федерации. Повышать правовую культуру населения помогают круглые столы и семинары, их в этом году  провели более 600 раз. Сотни выступлений на радио, в печати  и телевидении, публикаций на сайте федерации дают свои результаты. Небольшое по меркам республики количество обращений не означает, что нарушений стало меньше. В ряде случаев потребители, получив необходимые знания, смогли лично отстоять свои права, ссылаясь на действующее законодательство.

А.АМИНОВА

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