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Государственные программы — в действии

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОСТАТКА И БЛАГОПОЛУЧИЯ

В Турткульском районе активно претворяется в жизнь Государственная программа "Каждая семья — предприниматель". В нынешнем году для ее реализации выделены кредитные средства в размере 30 млрд. 266 млн. сумов, из них льготными являются свыше 3 млрд. 20 млн.

Как известно, она была принята в июне прошлого года с целью создания каждой семье условий для занятия предпринимательской деятельностью и получения стабильного источника доходов. Еще одним важным документом в этом направлении стало Постановление Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по широкому привлечению населения к предпринимательству и развитию семейного предпринимательства в регионах", принятое в марте текущего года. В рамках него предоставляются микрокредиты для развития семейного предпринимательства, кредиты для субъектов малого бизнеса, а также на инвестиционные проекты. Оно включает и льготные кредиты для организации семейного бизнеса в любом направлении, за исключением розничной торговли, общественного питания и пассажирских перевозок. Это может быть и ремесленничество, швейное производство, выращивание некоторых видов сельскохозяйственной продукции, организация компактных теплиц, изготовление хлебобулочных изделий, надомный труд, деревообработка и т.п. Для развития ремесленничества в Турт­кульском районе в текущем году льготными кредитами на сумму 1 млрд. 242 млн. сумов воспользовались 29 ремесленников. К концу следующего, 2020 года намечено реализовать свыше 20 проектов на сумму 1 млрд. 76 млн. сумов. К примеру, Лолахон Раманова взяла 60 миллионов кредитных средств, приобрела четыре швейных машины и нужное сырье, обеспечив трех женщин постоянной работой. Швея Рано Ибрагимова тоже взяла такую же сумму в одном из банков района. На эти средства она закупила все необходимое для организации швейного цеха. Обеспечила занятость двух женщин. Бунедбек Султанбоев занимается изготовлением изделий народного ремесленничества из дерева. Взял кредит в 60 млн. сумов для расширения производства и приобрел машину для нанесения узоров. Благодаря ему у четырех человек появилась постоянная работа.

В рамках программы "Каждая семья — предприниматель" районным Центром по содействию занятости населения создано 720 новых рабочих мест. В частности, по направлению животноводства — 531 новое рабочее место, пчеловодства — 64, швейного дела — 44, птицеводства — 31 место и так далее.

Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи", изданный в феврале прошлого года, стал еще одним важным документом, и, в частности, по вовлечению их в предпринимательство. За счет Общественного фонда по поддержке женщин и семьи 22 жительницы района получили льготные кредиты на сумму свыше 780 млн. сумов для организации и развития своего дела. Одна из них — Лола Аллашукурова больше месяца назад организовала хлебопекарный цех в центре города. Взяв кредит в размере 70 млн. сумов, закупила все необходимое и обеспечила пять человек работой. Вскоре планирует расширить свою деятельность, в результате чего намерена увеличить количество работников на восемь человек.

На основе Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2018 года за №3680, за счет Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель в районе за девять месяцев текущего года выделено льготных кредитов на сумму свыше 1 млрд. 390 млн. сумов. Этой возможностью воспользовался и председатель многопрофильного фермерского хозяйства "Исокжон" Фархад Нурумбетов.

— Мы ведем свою деятельность вот уже на протяжении 22-х лет — говорит Ф.Нурумбетов. — На приоберетние комбайна "Кейс" со стороны фонда нам был выделен кредит в размере 250 млн. сумов, который послужил первоначальным взносом для приобретения техники общей стоимостью 1 млрд. 750 млн. сумов. В прошлом году на кредитные средства в размере 65 тысяч долларов приобрели погрузчик. Благодаря этому появилась возможность оказывать техническую поддержку другим хозяйствам. Сегодня содержим на ферме 45 голов крупного рогатого скота, выращиваем хлопок на 42 гектарах, зерно — на 35-ти. Особое внимание уделяем рыбоводству. С начала года продали рыбы на 20 млн. сумов.В прошлом году оборот хозяйства составил 2 млрд. сумов. Этот год планируем завершить с неменьшим результатом.

На постояной основе, вместе с членами семьи Ф.Нурумбетова, работают более десяти односельчан. А стабильный доход для каждого — это стабильность в семьях, их достаток и благополучие.

М.ТУРАЕВА